В Кузбассе стартовал масштабный агрофорум

В селе Зарубино прошло торжественное открытие. В мероприятии принимают участие сельхозизготовители из Москвы, Алтайского края, Новосибирской и Омской областей.

Скоморохи, русские народные песни, хлеб да соль. Так в Зарубино встретили гостей и участников форума. Организаторы говорят, прежде чем перейти к обсуждению серьёзных вопросов — необходимо отдать дань традиции.

На двухдневном форуме специалистам из разных регионов предстоит обсудить проблемы и тенденции развития сельского хозяйства. Пройдут круглые столы, тематические встречи и выставки, в которых примут участие производители техники, перерабатывающего оборудования, поставщики кормов, фермеры и студенты. Для последних форум — возможность приблизиться к выбранной специальности и познакомиться с потенциальным работодателем.

В открытии форума принял участие Сергей Цивилев. Губернатор отметил, Министерство сельского хозяйства поставило региону задачу увеличить объём экспорта. В прошлом году из Кузбасса отправлено продукции на 270 миллионов долларов. План на текущий год — 285, а к 2024 году эта цифра должна вырасти до 511 миллионов долларов.

Завтра участники форума обсудят меры кредитования фермерских и крестьянских хозяйств, владельцы которых встретятся с сотрудниками департамента, представителями банка и Фонда поддержки предпринимательства.