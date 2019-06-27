В Кузбассе проходит областной слёт юных краеведов

Лагерь «Солнечный Туристан» в 11 раз собрал школьников со всех городов Кузбасса. Цель слёта — сбор природного материала: полезных ископаемых, растений, насекомых. Туристы разделились на две группы: историков-этнографов и туристов-экологов. У каждой своя программа. Историкам предстоит описание краеведческого объекта. В деревне Пача школьники опишут народные костюмы и музейные предметы. Туристы — экологи исследуют гидрологический объект — ручей. Слёт — большое соревнование, по итогам которого лучшая команда представит Кузбасс на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет в сентябре в Севастополе.