В Кемерове прошло первенство области по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 19 лет. В рамках двадцатого шахматного фестиваля «Кузбасс-2019» в турнире приняли участие 7 команд из Новокузнецка, Кемерова и Березовского.

I место заняла команда «ОШК-1» (Кемерово) в составе Игоря Тупичинского, Кирилла и Виктора Отдельновых, Александры Пляскиной.

На II месте – команда «КББ Дворец» (Новокузнецк) в составе Вячеслава Шабалина, Сергея Плотникова, Александра Лидовских и Софьи Белоусовой.

III место заняла команда «Политехник» (Кемерово) в составе Сергея Снегирева, Захара Негореева, Александра Жаворонкова и Екатерины Ивановой.

Победителями по доскам в личном зачете стали Игорь Тупичинский, Кирилл Отдельнов, Роман Ткачев, Дарья Батурова.