Студенты из девяти стран мира стали выпускниками кемеровского ВУЗа

По итогам текущего учебного года в одном из ВУЗов Кузбасса состоялось вручение сертификатов об окончании подготовительного отделения студентам из Гвинеи, Индии, Республики Судан, Кот-д’Ивуара, Лаоса, Афганистана, Индонезии, Вьетнама и Китая. Большинство выпускников приехали по направлению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Два слушателя обучались на договорной основе.

В рамках программы подготовки студенты познакомились с культурой и традициями России, изучили основы русского языка и литературы, отпраздновали Новый год, День славянской письменности и Масленицу. На торжестве, посвящённом Дню рождения А. С. Пушкина, читали стихи поэта.

По словам выпускников, до приезда в Кемерово они ничего не знали о России. А сейчас свободно говорят по-русски, освоили сложную грамматику языка и стали лучше понимать российский менталитет.