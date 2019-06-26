Депутаты областного Совета на XV сессии рассмотрели и приняли ряд проектов законов и инициатив

Порядка 50 основных вопросов. Такой была повестка дня очередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. На рассмотрение Госдумы региональные парламентарии представили ряд законодательных инициатив. Две из них касаются защиты прав и законных интересов трудящихся с точки зрения получения заработной платы на предприятиях-банкротах, а также в организациях, которые находятся в стадии ликвидации. Вторая инициатива должна предоставить дополнительные полномочия трудовым инспекциям для проверки предприятий, работники которых жалуются на выплаты заработной платы «в конвертах».

На улучшение достигнутых показателей в финансовой сфере по итогам 2018 года, повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие существующих отраслей промышленности направлен проект закона «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций». Половину затрат, которые инвесторы будут вкладывать в развитие производств, обновление основных фондов, государство возьмёт на себя. Областной бюджет понесёт потери, но они должны быть компенсированы притоком инвестиций.

Также в ходе сессии депутаты приняли корректировки в бюджет 2019 года. Предусмотрено увеличение расходов по ключевым направлениям социально-экономического развития региона как в текущем году, так и на плановый период до 2021 года.