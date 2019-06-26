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Жители Кедровки пожаловались на отсутствие света во дворе 

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По адресу ул. Торговая, 1а территорию подъездов, двора и детской площадки освещает всего одна лампа. Но и та работает не всегда, так как выключатель находится в одном из подъездов и пользоваться им могут только его жители.

Год назад старшая по дому с коллективной жалобой обратилась в управляющую компанию «Мегаполис». С проблемой пообещали разобраться. Но решения нет до сих. Работники УК уверяют, официальных заявлений не поступало. И, в случае письменного обращения, они готовы устранить неполадки.

 

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