Жители Кедровки пожаловались на отсутствие света во дворе 

По адресу ул. Торговая, 1а территорию подъездов, двора и детской площадки освещает всего одна лампа. Но и та работает не всегда, так как выключатель находится в одном из подъездов и пользоваться им могут только его жители.

Год назад старшая по дому с коллективной жалобой обратилась в управляющую компанию «Мегаполис». С проблемой пообещали разобраться. Но решения нет до сих. Работники УК уверяют, официальных заявлений не поступало. И, в случае письменного обращения, они готовы устранить неполадки.