В Прокопьевском районе состоялся конкурс «Безопасное колесо»

На базе автогородка Терентьевской школы прошёл районный конкурс на знание правил дорожного движения и основ оказания первой помощи среди отрядов ЮИД. Вместо автомобилей – велосипеды, вместо скоростных магистралей – уменьшенная копия проезжей части с разметкой, светофорами и дорожные знаками.

В мероприятии принимали участие команды юных инспекторов движения тринадцати школ Прокопьевского района. Ребята продемонстрировали своё умение управлять двухколесным транспортом с соблюдением всех требований ПДД, выполняя различные элементы фигурного вождения. В «теории» у юных инспекторов проверялись знания Правил и основ оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Лучшей по итогам конкурса стала команда школы села Терентьевское. Второе место у представителей школы посёлка Октябрьский. Замкнули тройку лидеров школьники посёлка Новосафоновский.