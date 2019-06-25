Испытание бурной водой и порогами прошли более ста спортсменов-водников на реке Казыр

Они оспаривали чемпионство в Сибири и боролись за награды открытого первенства Кузбасса.

Число 13 для этих спортсменов не несет никакой угрозы. Они преодолевают водные пороги 4-ой и 5-ой категории сложности — шиверы, речные бочки и прижимы. Это время — самое удачное для соревнований, потому что весенняя вода уже прошла.Участникам необходимо показать технику, скорость выполнения элементов, мужественность и преданность любимому виду спорта и покорить сердца зрителей.

В общем зачете первое место заняла команда Красноярского края. Второе место — у Новосибирской области. Третье досталось Кемеровской области.