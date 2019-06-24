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День молодёжи–2019 в Кузбассе отметят в новом формате

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16 направлений. Пять остановок с насыщенной программой и концертами. Такой в июне 2019 года будет в Кузбассе молодёжная неделя. Добровольчество, творчество, экология, здоровье, интеллект. Этим темам посвящены встречи, мастер-классы, беседы, лекции. Коллектив творческой бригады — молодой, но вместе с тем — опытный. Каждый из спикеров поделится знаниями со сверстниками из соседних городов и посёлков. Концерты тоже помогут наглядно продемонстрировать, как организовать праздник.

24 июня —  Калтан. 26 июня — Мариинск. 27 июня — Ленинск-Кузнецкий. 28 июня —  посёлок Трудармейский (Прокопьевский район).

Финал — в Кемерове 29 июня на бульваре Строителей. Вечером здесь же состоится концерт.

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