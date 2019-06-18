В Кемеровской филармонии разбирают акустический орган

Инструменту предстоит масштабный ремонт. Его проведут мастера из Германии.

Органу Кемеровской филармонии — 35 лет. Музыканты из России, Германии, Венгрии, Польши и Эстонии называют его лучшим за Уралом. Однако, капитальный ремонт короля инструментов за всё это время проводится первый раз. Была профилактическая чистка, но и та — 16 лет назад.

Согласно правилам, капитальным ремонтом, разбором и настройкой могут заниматься только производители. В случае с кемеровским органом — это франкфуртская фирма «Зауэр». Демонтаж конструкций, диагностику и прочистку труб проводят немецкие мастера Томас Ланг и Тобиас Мутке. Обещают: «После ремонта инструмент зазвучит по-новому».

Внутри инструмента более 2000 труб. Каждую необходимо достать, осмотреть и прочистить. Для этого мастера использует специальные пылесосы и тонкие кисти.

Технический ремонт займёт около 3-х недель. Потом — сбор и установка. Полностью работы планируется завершить к августу. После возвращения органа в зал мастера проведут настройку и интонировку. Процедура может занять до нескольких дней. Всё это время в филармонии должна быть абсолютная тишина, чтобы ничего не мешало звучанию инструмента.