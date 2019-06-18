Человек из легенды. В Кемерове прошёл всекузбасский урок истории в краеведческом музее

Школьникам рассказали о герое войны, нашем соотечественнике Николае Масолове. Во время Великой Отечественной он дошел до Берлина, где спас маленькую немецкую девочку.

Воин-освободитель. Памятник в Трептов парке Берлина известен всему миру. Подвиг русского солдата, спасшего маленькую немецкую девочку, стал символом Победы 45-го года. Но мало кто знает, что прототипом для памятника был наш земляк, уроженец Тисульского района Николай Масолов. Он сражался в боях за Сталинград, освобождал Одессу. Сегодня в Краеведческом музее открылась выставка, посвященная его подвигу. На мероприятии присутствовал журналист и автор книги «Человек из легенды», в которой рассказывается о нашем земляке — Олег Костюнин.

В 1964 году немецкие журналисты собирались разыскать ту самую девочку, которую спас Николай Масолов. Но в ответ на их призывы откликнулись почти 200 человек. Всех этих девушек также спасли русские солдаты во время штурма Берлина. Школьники, которые пришли на выставку, стали свидетелями уникальных материалов о солдате и узнали много новых фактов об истории войны.

Всекузбасский урок объединил 26 музеев в области. А ещё его транслировали на сайте музея и Министерства культуры. Поэтому о нашем герое смогли узнать не только кузбасские школьники, но и интернет-пользователи со всего мира.