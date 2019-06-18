Пляжный сезон в Новокузнецке открыт

Он стартовал 14 июня. Сотрудники МЧС не устают напоминать, для отдыха нужно выбирать санкционированные места, а правила безопасности на воде лучше усваивать с ранних лет.

Самым младшим дошкольникам, с которыми проводили игру по правилам безопасности на воде спасатели — 4 года. Не только воспитатели, но и сотрудники МЧС утверждают: чем раньше начать говорить с ребятами о безопасности, тем лучше.

Дошкольники во время игры даже провели спасательную операцию. Извлекали из воды тонущие игрушки. Терпящим бедствие повезло — помощь была рядом. В жизни так бывает не всегда. Потому лучше воздержаться от купаний в местах, которые для этого не предназначены. Проще говоря — которые не проверили сотрудники МЧС и где нет дежурных спасателей.

Новокузнечане уже спешат ловить выпадающие пока изредка жаркие денечки. Но советами сотрудников МЧС, порой, пренебрегают. Специалисты разбираются в причинах смерти мужчины, который 12 июня в состоянии алкогольного опьянения купался в озере в районе одного из садовых обществ. А на Кондоме в тот же день погиб 16-летний юноша, который, отдыхая с друзьями, пытался научиться плавать. Компания выбрала для отдыха место между «Водной» и «Черемушками». Об опасности этого участка реки в последние годы говорят постоянно.

На помощь спасателей на диком пляже рассчитывать не приходится. Даже если кто-то их вызовет, на дорогу уйдет драгоценное время. А в санкционированных местах отдыха дежурят, минимум, по двое матросов-спасателей. Чтобы предотвратить нарушения, которые могут обернуться трагедией, в Новокузнецке составлены графики патрулирования водных объектов. За первые дни купального сезона в одном из районов города во время рейда проверяющие составили два административных протокола на родителей, дети которых оказались у воды без присмотра.