Новые авиарейсы, борьба с мусором и спортивные праздники. Картина дня в нашей рубрике «Это обсуждают»

1. В Кемеровском аэропорту запустили два новых авиарейса. Полёты до Сочи доступны с 16 июня по 15 сентября по воскресеньям, в Симферополь — с 14 июня по 14 сентября по субботам. Напомним, до 26 октября по субботам можно улететь в Красноярск.

2. В Юрге продолжают бороться с мусором. Неравнодушные жители убрались вдоль берега Томи, в парках и скверах. Юргинцы отмечают, город стал чище, но работать ещё есть над чем.

3. В Прокопьевске благоустраивают дворы. В сквере Мира и добра асфальтировали дорожки и установили современный игровой комплекс. Средства выделены по областной программе открытия детских игровых зон. В Молодёжном парке обустраивают новую пешеходную зону.

4. В Промышленном с размахом отметили День соседей. Местные жители провели праздник улиц и дворов. Приняли участие в состязании бегунов, ходунов, роллеров и велосипедистов.

5. Спортивный праздник прошёл в Междуреченске. Он объединил воспитанников спортшкол и детских лагерей. Ребята играли в баскетбол, волейбол, футбол, перетягивали канат.