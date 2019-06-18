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В детских лагерях дневного пребывания проводят учебные эвакуации

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Сотрудники Госпожнадзора провели отработку в школе №100 для детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата.

Легенда учений: в одном из кабинетов учебного заведения произошло возгорание. Сработала пожарная сигнализация. За 5 минут здание школы опустело: было эвакуировано 16 взрослых и 40 детей. Персонал учреждения сработал чётко и слаженно.

После учебной тревоги во дворе школы спасатели показали детям техническое оснащение пожарной машины. Все ребята могли примерить защитную одежду огнеборцев и попробовать потушить условный пожар.

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