В детских лагерях дневного пребывания проводят учебные эвакуации

Сотрудники Госпожнадзора провели отработку в школе №100 для детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата.

Легенда учений: в одном из кабинетов учебного заведения произошло возгорание. Сработала пожарная сигнализация. За 5 минут здание школы опустело: было эвакуировано 16 взрослых и 40 детей. Персонал учреждения сработал чётко и слаженно.

После учебной тревоги во дворе школы спасатели показали детям техническое оснащение пожарной машины. Все ребята могли примерить защитную одежду огнеборцев и попробовать потушить условный пожар.