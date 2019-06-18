Приглашение сделать прививку от кори получили жители одного из подъездов многоквартирного дома, расположенного в Рудничном районе Кемерова

Подозрение на это опасное инфекционное заболевание пока остаётся подозрением, но превентивную меру защиты специалисты всё-таки рекомендуют провести.

По данным Роспотребнадзора в Кемерове зафиксирован один случай подозрения на заболевание корью. В связи с этим проводятся противоэпидемические мероприятия. В том числе иммунизация жителей подъезда многоквартирного дома, в котором проживает больной с подозрением на корь. Прививки предлагают сделать гражданам, которые не болели корью ранее, либо они не привиты, либо не имеют сведений о своих прививках.

Напомним, корь – инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Основные симптомы схожи с простудным заболеванием: кашель, насморк, высокая температура. Также заболевание сопровождается появлением сыпи на теле больного.