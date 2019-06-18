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В Кузбассе на пожаре спасли 5 человек

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Около полуночи в Новокузнецке загорелся многоквартирный дом. В службу спасения о произошедшем сообщили очевидцы.

Очаг возгорания находился на 4 этаже. Из-за сильного задымления жильцы 5-го этажа не могли самостоятельно покинуть жилище. С помощью специальных спасательных устройств пожарные вывели людей на свежий воздух и передали врачам. Всего из горевшего дома спасли 5 человек, среди которых двое детей.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушения правил эксплуатации электроприборов.

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