В Кемерове прошли торжественные мероприятия в честь 140-летия уголовно-исполнительной системы России

Сегодня в составе ведомства Кузбасса 24 исправительных учреждения, в которых несут службу около 8000 сотрудников.

Мероприятия, посвященные круглой дате, начались с присяги будущих исполнителей воли закона, благословения представителей православия и торжественных слов.

Стройные ряды новобранцев завершили официальную часть торжественным маршем. После, на воду Искитимки представители службы и гости праздника смогли спустить «корабль будущего».

В это время на концертной площадке парка прошли показательные выступления спецслужб, участников военно-патриотических клубов, демонстрация оружия и техники. Кинологи продемонстрировали мастерство своих питомцев. Один из последних навыков — распознавание телефонов, планшетов и другой аппаратуры, которую могут использовать преступники. Всё это — результат ежедневной работы служащих системы.

Праздник тех, чья работа чаще всего проходит за высокими заборами и изгородями, для города стал масштабным событием. И, несмотря на непогоду, каждая площадка мероприятия нашла своего зрителя.