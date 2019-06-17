:

Arrow
Arrow
Slider

Браконьеры «на крючке». Рейд по рыбно-промысловым участкам Кузбасса

<< Вернуться назад

На реках Кузбасса продолжают штрафовать. Госинспекторы дирекции особо охраняемых природных территорий Кемеровской области с очередного рейда снова вернулись «с уловом».

Патрулировали рыбно-промысловые участки на реках Тутуяс и Мрас-Су. На подобных территориях рыбалка разрешена только по путевкам. Но не все отдыхающие соблюдают закон. В ходе рейда инспекторами были задержаны рыбаки-нелегалы, которым теперь предстоит выплатить штраф. За каждую рыбку 250 рублей и 5000 за рыбалку без разрешения. Также у браконьеров при себе были обнаружены сети.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально