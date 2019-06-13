В Кузбассе ожидаются дожди и грозы

По информации Кемеровского гидрометцентра, днем 13 июня 2019 года местами по Кемеровской области ожидаются ливневые дожди, грозы, град, при грозах усиление юго-западного ветра до 20 м/с.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования правил дорожного движения. Водителям следует учитывать погодные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств.

Помните о том, что на мокрой дороге увеличивается тормозной путь. Кроме того, движение на высокой скорости в дождь или по влажному покрытию может привести к потере управления и, как следствие, стать причиной автоаварии.