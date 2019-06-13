В разгар летних каникул в школе №36 областного центра устроили дегустацию новинок для меню столовой

Мальчишки и девчонки разных возрастов, которые проводят каникулы в школьном лагере, оценивали новое меню. Кус-кус с овощами, картофельные биточки с помидорами и сыром, куриная запеканка с кабачками и творожники с бананами. И это далеко не все блюда, которые в этот день были под прицелом самых взыскательных экспертов.

Новые блюда для школьных столовых разрабатывали, в том числе, участники Всероссийского конкурса кулинарных рецептов «Школьное питание. Одобрено – дети!», который проходил весной 2019 года. Из 15 блюд этой дегустации шесть предложили школьники из Кемерова, Новокузнецка, Мариинска, посёлка Итатский и села Красное.

Какие блюда уже в сентябре станут частью меню кемеровских школьных столовых решат в том числе по результатам этой дегустации. Но одно уже можно сказать точно: не только цифровые технологии, но и сбалансированное вкусное и качественное питание – необходимое условие для того, чтобы в электронных дневниках школьников было больше пятёрок, а нормативы ГТО заслуживали только «Золотых значков».