В областной администрации подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов в Кузбассе

Развитие во всех сферах. В областной администрации сегодня обсудили предварительные итоги реализации национальных проектов в Кузбассе.

Сегодня регион участвует в 44 федеральных проектах. До конца года их количество вырастет до 53. Через год область станет участником уже 57 проектов. В этом году на их реализацию выделено почти 25 млрд рублей. Сумма инвестиций до 2024 года составит около 145 миллиардов.

Основной упор власти делают на проекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство», «Культура», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт».