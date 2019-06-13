Правительство Кузбасса обсудило с руководством «РЖД» дальнейшее взаимодействие

Сегодня в областной администрации состоялось совещание Правительства Кузбасса с руководством «Российских железных дорог». Стороны обсудили проблемы перевозки угля железнодорожным транспортом, сложности взаимодействия и наметили план работ.

Напомним, соглашение с «РЖД» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Оно подразумевает обеспечение потребностей промышленности Кузбасса, объемы которой постоянно увеличиваются.

В 2019 году «РЖД» в инфраструктуру кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги вложит 8,5 млрд руб. К 2020 году Кузбасс отгрузит почти 324 млн тонн грузов, из которых 299 млн тонн составит каменный уголь.