Картина дня в рубрике «Это обсуждают»

1. В Таштагольском районе благоустраивают дворы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Жители сами определяют объём работ. Планируется привести в порядок территории домов по улицам Суворова и Матросова, заменить дорожное покрытие, отремонтировать водоотведение. Также работа кипит в четырех общественных местах отдыха.

2. В Шевелях Крапивинского района готовятся к открытию средней школы после долгого ремонта. Обновлённое здание соответствует всем стандартам. Помимо светлых классов, просторного спортивного зала, современной библиотеки, здесь заработает система контроля уровня доступа: рамка металлоискателя, турникеты и ограждения. Двери для учеников школа откроет завтра.

3. Накануне ночью в Берёзовском на улице Черняховского горел автомобиль. На место незамедлительно прибыли спасатели. Четыре человека и одна единица спецтехники потушили возгорание за считанные минуты.

4. С начала 2019 года на трассах Кузбасса зарегистрировано семь ДТП с участием крупных диких животных. В результате погибли две косули и пять лосей. Автотранспортные средства получили значительные повреждения. Автомобилистов призывают быть бдительнее при движении по загородным трассам.