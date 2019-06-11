В Новокузнецке завершилась благотворительная акция, в которой приняли участие 18 школ города

В течение трёх недель учащиеся собирали ходовые денежные монеты. Затем из них же мастерили инсталляции и коллажи на тему 300-летия Кузбасса. Авторов лучших фантазийных работ почётными грамотами наградил комитет образования и науки.

На фотографиях — десятки работ. Здесь и контуры Новокузнецка, и герб региона. Кто-то просто выкладывал из монеток понравившиеся образы. Сложно представить, но на создание всех коллажей ушло два с половиной центнера монет! В денежном эквиваленте — это больше семидесяти трёх тысяч рублей. По доброй традиции все деньги пойдут на помощь хосписного отделения третьей детской больницы города.

Елизавета Усова, ученица 26 школы — организатор благотворительной акции. В этом году внесла свои кровные сто рублей. Монетами от одной до десяти копеек. Всего свой вклад в благотворительный проект внесли пятнадцать тысяч ребят из 18-ти школ города.

Уже восьмой год подряд школьники помогают своим сверстникам — таким же детям, как они, но с серьёзными заболеваниями. Сначала все вырученные деньги передавали в отделение онкологии четвёртой детской больницы, а в прошлом году подружились с маленькими пациентами хосписного отделения в Абашеве.

Игрушки обычные и развивающие — в каждом шкафчике, за каждой дверцей. Дети проводят здесь треть своего круглосуточного пребывания в больнице. Врачи учреждения сами решают, на что потратить деньги благотворителей. И, кажется, ещё ни разу не ошиблись с выбором.

В прошлом году приобрели песочный столик для малышей. Тем, кто постарше — пригодился ноутбук. На что потратят деньги в этом году тоже уже решили — возьмут ещё один компьютер и ламинатор для развивающего материала. Учитывая, сколько стоят все эти вещи и для кого они приобретаются — подарки получаются совсем не мелочными.