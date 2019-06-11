Областная столица готовится отметить свой 101 день рождения

В городе пройдут торжественные мероприятия и концерты. В центрах по работе с населением города праздничные программы начались уже сегодня.

Кто скульптор монумента «Память шахтерам Кузбасса»? В честь кого названы кемеровские площади? Какой самый старый кинотеатр областной столицы? Сегодня в детском лагере при Центре по работе с населением Кемерова все загадки, вопросы и викторины — про родной город.

Цель подобных мероприятий — помочь юным кемеровчанам узнать историю, достопримечательности и особенности своего города и региона.

Празднование Дня города и Дня России в Кемерове пройдёт на площади Советов, бульваре Строителей и улице Весенней. На площадках около театра Драмы и Музыкального театра выступят творческие коллективы. Финальной точкой торжества традиционно станет праздничный салют. Он начнётся в 22:30 на Университетском мосту.

После салюта во все районы будет организовано движение общественного транспорта. В День города автобусы, маршрутки и троллейбусы будут ходить до полуночи.