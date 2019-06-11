Единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей получили молодые студенческие семьи, в которых родился ребёнок

Такая программа в регионе действует уже больше десяти лет. Сегодня в областной администрации чествовали новоиспечённых родителей.

Первые малыши, которым вручали медальон «Рождённому на земле Кузнецкой», уже получают паспорт. В этот день в центре внимания другие молодые семьи – те у кого недавно появился малыш. Приятный подарок к рождению ребёнка получили 25 студенческих пар из разных территорий Кузбасса. Но на чашечку чая в областную администрацию приехать лично смогли не все. Зачастую малышей не с кем оставить.

За 14 лет работы областной программы помощь от властей региона получили более двух тысяч семей. На эти цели из областного бюджета было направлено около 45 миллионов рублей.