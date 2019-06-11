Спасатели готовятся к купальному сезону

На одном из водоёмов в Кемеровском районе прошел смотр сил и средств поисково — спасательной службы Кузбасса. Водолазная группа пополнилась 9-ю специалистами и теперь общее количество на область составляет 20 человек.

Новички в числе остальных приняли участие в проверке готовности. Главная задача учений состояла в поднятии со дна заданного объекта. Слаженная команда подводных поисковиков в поставленные сроки успешно справилась с заданием.

Напомним, в агентстве по защите населения и территории Кузбасса действует несколько водолазных отрядов. В числе беловской группы 5 человек и 15 в кемеровском поисковом аварийно спасательном отряде. Данные группы работают по всему региону и по необходимости и за его пределами.