Поздравления принимают работники предприятий лёгкой промышленности

Сегодня в областной администрации вручали награды за мастерство и преданность профессии. На торжественный приём в канун профессионального праздника пригласили лучших работников Кузбасских предприятий текстильной и лёгкой промышленности. Своим этот праздник по праву могут считать около 4,5 тысяч человек.

Лёгкая промышленность региона сегодня — это свыше 500 швейных, текстильных и кожгалантерейных предприятий. Большинством из них руководят индивидуальные предприниматели.

Основные задачи, которые предстоит решить для того, чтобы лёгкая промышленность Кузбасса продолжала развиваться: воспитывать квалифицированные кадры и развивать межотраслевую кооперацию.