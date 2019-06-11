В Кемерово стартовала традиционная велогонка, посвященная Дню города и 300-летию освоения нашего края

В соревнованиях участвует более ста велогонщиков из Кузбасса, Новосибирской области и Алтайского края.

В подобных состязаниях набирались опыта многие наши известные спортсмены, которые стали призерами и победителями первенств России, участниками международных соревнований. А лучший из кемеровчан — Артем Ныч — уже в конце июня примет участие в старте Европейских игр, которые пройдут в Минске.

Сегодня участники преодолели первый этап борьбы – гонку с раздельным стартом. А в День города проведут соревнования по улицам Кемерова.