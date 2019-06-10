В минувшие выходные в опасной близости от Новокузнецка прошёл вихрь

Зацепило посёлок Пушкино.

Это было стремительно, но не похоже на обычный ураган. Дом семьи Карнауховых в субботу пострадал сильно, как и огород, на котором не осталось деревьев. С кедра уже не один год собирали шишки. Но дары природы природа же и забрала.

Карнауховы уже купили новый материал на крышу. Эта простояла всего 3 года. Была практически новая. Теперь придётся выкладывать порядка двухсот тысяч на материалы и ремонт. На помощь откуда-то не надеются. А дом был не застрахован. Вообще, улица Банная была в эпицентре стихии. Поэтому не одна крыша теперь лежит по кусочкам на дороге.

Одно из деревьев в посёлке попало на линии электропередач. Так что в выходные жителям Пушкино пришлось посидеть без света и без воды.

Синоптики говорят, это явление нельзя назвать смерчем или торнадо. Потому и ярко выраженной воронки не было. Однако, траектория движения была схожа со знаменитым центрально-американским стихийным бедствием. А вот название другое. По классификации это — шкваловый ворот.

В выходные в посёлке было много дачников. К счастью, никто из них не пострадал.