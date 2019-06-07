По информации областного департамента угольной промышленности, в первую неделю проведения традиционной кузбасской акции бесплатное топливо получили 276 нуждающихся семей. По адресам уже доставлено 1,1 тыс. тонн угля. Отгрузка идет в Ленинске-Кузнецком и Полысаево, Беловском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком и Прокопьевском районах. Бесплатно уголь получают такие категории как старшее поколение с размером пенсии не более 150 % прожиточного минимума, малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, которые не имеют льгот на приобретение угля по федеральному или региональному законодательству. Доставка бесплатного угля будет продолжаться четыре месяца – до конца сентября. В рамках социальных соглашений Правительства Кемеровской области с угольными компаниями Кузбасса за это время по 4 тонны топлива получат 10 тыс. 330 нуждающихся семей. На эти цели угольщики выделили более 41 тыс. тонн топлива.