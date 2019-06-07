На площадке Питерского экономического форума губернатор Сергей Цивилев и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках кузбасская делегация будет присутствовать на 75-летии снятия блокады Ленинграда, а питерцы приедут на 300-летие открытия Кузбасса. Также стороны обсуждают перспективы совместного празднования 75-летия Победы. Но главное, благодаря соглашению в Кузбассе могут появиться прямые авиарейсы из Кемерова в Санкт-Петербург на постоянной основе. С такой инициативой выступил Сергей Цивилев, и Александр Беглов поддержал ее.