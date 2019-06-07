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В Кузбассе могут появиться прямые авиарейсы из Кемерова в Санкт-Петербург

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На площадке Питерского экономического форума  губернатор Сергей Цивилев и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали  соглашение о сотрудничестве. В его рамках  кузбасская делегация будет присутствовать на 75-летии снятия  блокады Ленинграда, а питерцы приедут на 300-летие открытия Кузбасса. Также стороны  обсуждают перспективы   совместного празднования 75-летия Победы. Но главное,  благодаря  соглашению в  Кузбассе могут появиться прямые авиарейсы из Кемерова в  Санкт-Петербург на постоянной основе. С такой инициативой выступил Сергей Цивилев, и Александр Беглов поддержал ее.

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