:

Arrow
Arrow
Slider

Программа роботизации и автоматизации открытых горных работ будет внедряться в Кузбассе

<< Вернуться назад

В рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) Правительство Кемеровской области, и ряд промышленных предприятий Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о реализации проекта по внедрению роботизированной карьерной техники на предприятиях открытой добычи угля. Сотрудничество между сторонами будет осуществляться по ряду стратегических направлений, в числе которых: повышение эффективности угольной промышленности Кемеровской области за счет применения наилучших доступных высокоэффективных технологий и оборудования, обеспечение безопасности технологических процессов и улучшение экологической обстановки в регионе.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально