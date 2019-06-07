Программа роботизации и автоматизации открытых горных работ будет внедряться в Кузбассе

В рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) Правительство Кемеровской области, и ряд промышленных предприятий Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о реализации проекта по внедрению роботизированной карьерной техники на предприятиях открытой добычи угля. Сотрудничество между сторонами будет осуществляться по ряду стратегических направлений, в числе которых: повышение эффективности угольной промышленности Кемеровской области за счет применения наилучших доступных высокоэффективных технологий и оборудования, обеспечение безопасности технологических процессов и улучшение экологической обстановки в регионе.