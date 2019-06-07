Кузбасс, Алтайский край и Республика Хакасия договорились о формировании транспортного коридора «Абакан – Бийск»

На площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге подписано соответствующее соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Оно предполагает проведение мероприятий, направленных на развитие отношений в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильного транспортного коридора, что послужит социально-экономическому развитию регионов. Стороны пришли к соглашению о совместном строительстве автомобильной дороги (транспортного коридора) «Абакан – Бийск», которая будет ключевым элементом межрегиональной транспортной системы между Алтайским краем, Кемеровской областью и Республикой Хакасия, а также о приведении в нормативное состояние автомобильных дорог, составляющих единую сеть с транспортным коридором.

Так, Кемеровская область планирует построить следующие объекты: автомобильные дороги Абакан – Большой Ортон –Таштагол с подъездом к городу Междуреченск; Новокузнецк – Междуреченск с обходом городов Мыски и Междуреченск. Также Кузбасс планирует капитально отремонтировать участок дороги Бийск – Мартыново –Новокузнецк.

Республика Хакасия проведет ремонт автодорог Абакан – Ак-Довурак и Аскиз – Бирикчуль — Вершина Теи, организует строительство участка Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к Междуреченску на участке В. Теи – Шора –Изыхгол – граница с Кемеровской областью.

Алтайский край берет на себя ремонт отрезка автодороги К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области. Регион приступит к работе уже в этом году.

Как пояснили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, транспортный коридор «Абакан – Бийск» кратчайшим путем соединит Республики Хакасия, Алтай, Тыва, Красноярский и Алтайский края, Кемеровскую область, а также обеспечит прямой выход на Китай и Монголию. Это позволит обеспечить экономию времени, транспортных расходов и снижение себестоимости товаров и услуг, расширение экономических связей, грузооборота, туристического потока.

Строительство транспортного коридора «Абакан – Бийск» обеспечит прямой выход Кемеровской области на Хакасию. Строительство транспортного коридора «Абакан – Бийск» обеспечит на протяжении от Кемерово до Междуреченска дорогу первой категории, что повысит пропускную способность и безопасность дорожного движения. Строительство обходов городов Мыски и Междуреченска обеспечит вывод транзитного транспорта с территорий городов, сократит время в пути, снизит затраты на перевозки, улучшит экологическую обстановку в городах и обеспечит повышение безопасности дорожного движения.