Угольные предприятия Кузбасса внедряют автоматизированные центры по управлению процессами охраны труда

В рамках выставки «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке прошло Всероссийское совещание по охране труда в угольной промышленности, на котором обсуждался вопрос промышленной безопасности в сфере угледобычи. Для реализации принципов «нулевого травматизма» на ряде предприятий области успешно используется автоматизированная система управления процессами охраны труда «Abie Sistem». В текущем году более 60 угольных предприятий Кузбасса будут охвачены автоматизированной системой управления процессами охраны труда путем подключения к цифровому автоматизированному онлайн-центру «Abie Sistem», разработанному кузбасскими инженерами-программистами.

Система через смартфоны, планшеты и датчики-браслеты сотрудников позволяет в реальном времени контролировать соблюдение техники безопасности на производстве, физическое состояние работника, проверяет уровень его знаний в сфере охраны труда. Для работников предприятий угольной промышленности также есть функции автоматизированного контроля за состоянием средств индивидуальной защиты горняков. В случае износа или возникновения нештатной ситуации система сигнализирует об этом диспетчеру.

В настоящий момент такие online центры по управлению процессами охраны труда внедрены более чем на 40 промышленных предприятиях Кузбасса. Планируется, что еще порядка 20 предприятий будут подключены к системе до конца текущего года.