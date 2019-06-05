Жители переулка Малинный в Киселевске встревожены подземным пожаром

Земля загорелась вблизи жилых домов.

Пожары от самовозгорания угля для киселевчан — не сюрприз. Вот только в этот раз, когда жители заметили дым и запах горелого угля, подумали — горит свалка. Оперативно прибывшие на место пожарные только во время тушения определили — возгорание под землёй.

Специалисты администрации, Ростехнадзора и угольщики оценили обстановку. Место возгорания раскопали и засыпали глиной. Установили противопожарные аншлаги.

Жители переживают, что пожары могут повториться вновь. Но администрация Киселевска уверяет — если возгорание случится, его оперативно ликвидируют.