Сложнейшую операцию по пересадке печени провели хирурги Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Подгорбунского

55-летняя жительница Прокопьевска страдала от тяжелой болезни. Сегодня, спустя 2 недели, пациентка отправляется домой.

Склерозирующий холангит. Такая запись в медицинской книжке Галины Тихоновой появилась 3 года назад. Это редкое и неизлечимое заболевание желчных протоков. После постановки диагноза прокопчанку сразу прооперировали областные хирурги. Все это время женщина жила с выведенными за пределы брюшной полости дренажами.

Звонок надежды раздался в доме Галины через 3 года. Голос врача на том конце сообщил, что для нее нашли донора для пересадки печени. За помощью женщина обращалась в Новосибирск, Москву. Но нашла её здесь, на Родине. Уже на следующей день прокопчанку прооперировали. 10 часов и несколько бригад врачей. Операции по трансплантации — одни из самых сложных.

С начала 2019 года это — уже третий пациент, выписанный из больницы после трансплантации печени, и четырнадцатый — за последние 5 лет. На очереди еще 30 человек.

Две недели восстановления. И Галина Тихонова сегодня отправляется домой. А на глазах — слезы. Только теперь уже совсем не от боли.