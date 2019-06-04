«Твой Кузбасс — твоя инициатива». В регионе подвели итоги областного конкурса

Его главная задача — благоустройство территорий. Жителям предложили выбрать объекты, которые больше всего нуждаются в ремонте.

Порванная сетка-рабица, голые футбольные ворота и щебень вместо искусственного покрытия. Спортивная площадка в поселке Промышленновский ждала перемен почти 14 лет. И уже этим летом здесь произойдут изменения, а осенью школьники будут бегать по обновленному покрытию.

Это поле — место притяжения всех детей района. Сюда они приходят поиграть в футбол, баскетбол и просто встретиться с друзьями.

Жители поселка приняли участие в областном конкурсе «Твой Кузбасс — твоя инициатива». Они выбрали спортивную площадку, которая, по их мнению, больше всего нуждается в ремонте и финансовой поддержке. К тому же, рядом с поселком нет крупных парков и стадионов, где можно заняться спортом.

Стоимость ремонта площадки — 1 млн 400 тысяч. Из областного бюджета будет выделено 1 млн 250 тысяч. Остальные средства добавят сами жители, частные предприниматели и городские власти.

Еще одну похожую площадку отремонтируют в частном секторе Кировского района. Стоимость этого объекта — 2 млн 100 тысяч рублей. Строительные работы также начнутся летом.

В конкурсе принимали участие все территории области. Комиссия одобрила 107 проектов. Это будут не только культурные и спортивные площадки, но и объекты энерго-, тепло- и газоснабжения, библиотеки, места массового отдыха и захоронений.

В ближайшие два года на программу направят более 200 млн рублей из областного бюджета. Максимальная стоимость одного проекта не может превышать 3-х млн рублей. Чтобы участвовать в конкурсе и выиграть его стоит проявить инициативу. А она, в этом случае, только приветствуется.