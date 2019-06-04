Международная выставка «Уголь России и Майнинг» открылась в Новокузнецке

Эта — самая масштабная за всю историю подобных промышленных форумов. Чтобы вместить всех желающих, организаторы увеличили выставочные площади на 40 процентов. Таким образом, более 700 российских и зарубежных компаний открыли здесь свои павильоны. В первый день форума их посетил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В 26 раз Кузбасская ярмарка стала огромной площадкой для коммуникаций поставщиков и потребителей горно-шахтного оборудования. Этот год стал самым интернациональным. Кроме постоянных партнёров, к примеру, немецких специалистов, которые сотрудничают с ярмаркой уже 20 лет, сюда приезжают и представители других европейских компаний, а также Америки, Турции, Китая, Японии и Индии. Однако, при такой широкой географии самое пристальное внимание — своим. Тем, кто работает под брендом «Кузбасс».

Регион предоставляет компаниям-партнёрам множество преимуществ — налоговые льготы, подготовленные промышленные зоны и другие. А участники ярмарки могут уже сегодня продемонстрировать новинки производства, обменяться опытом и найти инвесторов. Организаторы форума со своей стороны приложили максимум усилий для того, чтобы создать комфорт всем участникам мероприятия.

Ещё одно нововведение этого года — отдельный павильон моногородов Кузбасса. Экспозиция из 24-х стендов презентует весь их потенциал — и промышленный, и культурный. Теперь задача — найти как можно больше надёжных инвесторов, чтобы раскрыть его в полном объеме.

Угольный форум будет работать 4 дня. По оценкам специалистов, его площадки, научно-деловые программы и семинары посетят больше 40 тысяч человек.