Областные хирурги провели сложнейшую операцию по трансплантации печени

Жительницу Прокопьевска хирурги Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского прооперировали 18 мая. 4 июня 55-летняя женщина отправляется домой. С 2016 года она страдала неизлечимым заболеванием желчных потоков. После постановки диагноза ей провели операцию по коррекции желчных потоков. 3 года пациентка жила с выведенными за пределы брюшной полости дренажами. В 2019 году для прокопчанки нашли донора. Операция по пересадке печени длилась более 10 часов. Это одно из сложнейший хирургических вмешательств.

С начала 2019 года — это уже третий пациент, выписанный из больницы после трансплантации печени, и четырнадцатый — с 2014 года. Такие операции проводились уже с применением нового медицинского оборудования, закупленного в рамках программы развития трансплантологической помощи в Кемеровской области: новый наркозно-дыхательный аппарат, специальный операционный стол с подогревом и гелиевыми подушками для защиты от пролежней.