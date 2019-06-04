Сегодня в Новокузнецке начала свою работу масштабная выставка ярмарка — «Уголь России и Майнинг- 2019»

В этот раз участниками форума стали около 700 компаний из 24 стран мира, в том числе из Беларуси, Украины, Турции, Китая, Японии, Индии. Организаторы ожидают, что форум посетит более 40 тысяч человек. Деловая программа выставки включит в себя ряд конференций, семинаров, совещаний и круглых столов. На них спикеры, представляющие государство, бизнес и науку, озвучат доклады на различные темы, связанные с горной промышленностью, а также обсудят проблемы и инновации в отрасли. Подробнее о мероприятии смотрите в нашем вечернем выпуске в 19-30.