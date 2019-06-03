В Кемерове и Новокузнецке уже в восьмой раз состоялась спортивно-социальная акция «Зелёный марафон»

На дистанцию вышли взрослые и дети, спортсмены и любители. Организатором мероприятия выступил «Сбербанк».

Впервые забег был организован компанией семь лет назад в поддержку Олимпийских игр в Сочи. В этом году «Зелёный марафон» объединил жителей 60 городов России, Белоруссии и Казахстана. В Кузбассе участие в акции приняли кемеровчане и новокузнечане.

Главный посыл «Зеленого марафона» — бег со смыслом. Выйти на дистанцию смог любой. Взрослые и дети, дедушки и бабушки, спортсмены и любители. В этом году прошёл и инклюзивный забег. Поддержали акцию и именитые спортсмены.

Кемеровчан ждали приятные сюрпризы. Эстрадно-цирковое шоу, различные мастер-классы, танцевальные флешмобы. Ведь «Зеленый марафон» — всегда больше, чем спортивное мероприятие. Это настоящий семейный праздник.

В Новокузнецке профессиональные мастер-классы организовали для детей. Школа юных инспекторов дорожного движения еще раз напомнила маленьким пешеходам о правилах поведения на дороге.

А в завершении, конечно же — призы победителям. Медали, грамоты, горные велосипеды и многое другое.