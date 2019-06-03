Миша – новый герой проекта «Где ты, мама?»

Психологи считают, семья — самая важная, незаменимая основа для полноценного развития ребенка. Проект «Где ты, мама?», помогает ребятам из детских домов обрести новый кров. За последние 11 лет, благодаря проекту, семью нашли 350 малышей.

Генеральный партнер программы «Где ты, мама?» компания ТАЛТЭК. ТАЛТЭК по-настоящему участвует в жизни регионов присутствия. Реализуя проект «С заботой о будущем», Группа компаний инвестирует в благополучие, поддержку и всестороннее развитие детей.

Цель жизни у четырнадцатилетнего Миши уже есть. Еще в начальных классах, став участником учений, он выбрал себе профессию – стать пожарным.

Миша понимает, чтобы добиться цели надо приложить немало усилий. Поэтому уже сейчас большое внимание уделяет физической подготовке, формированию качеств, которые пригодятся в будущей профессии. А это — сила, быстрота реакции, выносливость. Регулярно бегает, играет в спортивные игры, одевается на время. При этом не забывает про учебу.

Среди достижений — умение готовить.

Миша любит порядок и все дела доводит до конца. Перед незнакомыми людьми подросток не сразу раскрывается. С друзьями и близкими общается с удовольствием. И с готовностью приходит на помощь к тем, кто в этом нуждается.

А сейчас ему, как и любому подростку в этом возрасте, нужно внимание и поддержка, руководство взрослых. И это — совет для всех родителей.

Самый лучший старт во взрослую жизнь любому ребенку дают любящие мама и папа. Телефон управления опеки и попечительства: 32-29-74, код Новокузнецка: (3843).