На сцене Кемеровского театра драмы прошёл гала-концерт областного конкурса «ART-DANCE»

С марта участники проходили отборочные испытания. В финале — 4 пары, готовые доказать всем, что актеры способны на всё.

Эмоциональный, философский, мистический – таким характеризуют зрители областной хореографический конкурс «АRT-DANCE». Участники – люди, любящие слово — актёры профессиональных кузбасских театров. Им предстояло справиться с новой задачей — общение с публикой только через мимику и движения, рассказ истории через танец.

Бостонский клуб, современные параллели, фолк-дэнс эксперимент — в постановках конкурсных итоговых номеров хореографы использовали различные жанры. В финал прошли 4 пары – актёры Кемеровской драмы, Театра для детей и молодёжи, а также пары из Новокузнецка.

На протяжении трёх месяцев участники готовили творческие номера с профессиональными хореографами. Полные амбиций и талантов артисты настраивали себя только на победу. Но главный приз только один. Пара Виктории Егоровой и Романа Манадышева взяла Гран-при.

Теперь артисты вернутся к своей работе – новым постановкам на сценах областных театров. А создатели конкурса уже думают над тем, чтобы сделать танцевальный проект ежегодным масштабным событием театральной жизни Кузбасса.