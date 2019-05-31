Новокузнецкий художественный музей не перестаёт радовать, открывая свои бесценные фонды

Из запасников достали работы про всех и каждого. Такой адресный подход в искусстве — исключительная редкость. А в этот раз всё сошлось. Только графика и только о детстве. Таком, какое оно было у нас и какое оно остаётся сегодня.

Солнце здесь под запретом. Прямые лучи легко могут испепелить хрупкую графику. Зато почти каждая работа сияет по-своему. Всего-то несколько линий. Всё так просто и до слёз трогательно.

Здесь вообще все картины из прошлого. Того самого, про которое в последнее время мы так часто со вздохом говорим — было же такое детство без интернета. В запасниках нашего художественного музея хранится около 9 тысяч работ. И графику из фондов достают крайне редко. Уж слишком она нежная.

По большому счёту, ясность и незамысловатость каждого начертанного десятки лет назад сюжета будет понятна и современной детворе. А вот их мамы и папы серьёзно рискуют. Тут каждая линия может прочно связать с, казалось бы, безвозвратным прошлым.