Маршрут в обход Мариинска построен на 30 процентов

Все работы введутся в соответствии с графиком. Накануне объект строительства посетил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

Объездная дорога Мариинску необходима. Через центр города проходит транзитный транспорт. Жителям буквально нечем дышать.

Строить 19-километровый обход начали ещё в 2014-ом. Но работы приостановили. В конце прошлого года Сергей Цивилев поставил задачу — достроить объект нужно любой ценой к юбилею Мариинска — августу 2020 года. В феврале 2019 года строители уже возводили мостовое сооружение через реку Кия. На сегодняшний день рабочие завершили надвижку пролётного строения.

70 рабочих, более 40 единиц техники выходят на объект в ежедневном режиме. 30% работ уже выполнено. Строители приступили к отсыпке насыпи земляного полотна. На левом берегу Кии в этом году планируется укладка двух нижних слоёв асфальтобетона. На правом берегу аналогичные работы проведут в следующем году.

Строительство обхода находится на личном контроле Сергея Цивилева. Раз в месяц на объект выезжает Вячеслав Телегин. У рабочих остаётся чуть более 400 дней, чтобы сдать дорогу к 300-летию Мариинска. Это окончательный срок.