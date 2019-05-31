Всероссийский этап студенческой олимпиады по юриспруденции состоялся в Кемерове

Впервые за всю историю национальная фаза конкурса прошла в Кузбассе. От Балтийского федерального до Сахалинского государственного университета. География участников впечатляет: элита студенчества со всей страны прилетела в Кемерово, чтобы попасть на всероссийский этап. Сначала они стали победителями в своих ВУЗах, затем заняли первые места в окружном туре.

Первая юридическая олимпиада состоялась в 1998 году. Ежегодно в конкурсе знаний выбирают лучшие студенческие кадры, высшие учебные заведения обмениваются опытом и демонстрируют свои научные достижения. Более 20 лет финал проходил в Москве, Санкт-Петербурге или в Сочи. В этом году впервые всероссийский этап проходит в Кузбассе.

Номинации основного конкурса: уголовное, гражданское и конституционное право.

Лучших специалистов будут ждать в новых судах Кузбасса. В Кемерове появится Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Федеральный закон об этом принят в 2018 году. Инстанция будет пересматривать акты, принятые судами двенадцати субъектов Сибирского федерального округа. Строительство на берегу Искитимки должно завершиться в 2020 году. В данный момент суд располагается в здании на Красноармейской улице. А многие из сегодняшних участников олимпиады уже трудоустроены по специальности.

В 2000 году в таком же федеральном туре олимпиады по юриспруденции участвовал замминистра юстиции Денис Новак. Конкурс проходил в Хабаровске. Выпускник кемеровского ВУЗа тогда привез в Кузбасс победу. Наверняка среди этих ребят есть его будущие коллеги. Свои отличные знания они уже показали.