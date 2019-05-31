В Ленинске-Кузнецком проходят традиционные областные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные Дню защиты детей

Уже на церемонии открытия турнира было отмечено, что такие старты дали путевку в большой спорт многим нынешним лидерам. В том числе Евгению Подгорному, Никите Игнатьеву, Насте Ильянковой, Андрею Черкасову и многим другим мастерам спорта международного класса.

Нынче в соревнованиях принимают участие более 120 гимнастов из Ангарска, Барнаула, Бийска, Кемерова, Красноярска, Ленинска-Кузнецкого, Новосибирска, Новокузнецка, Омска, Томска, Юрги, а также из Монголии, Казахстана и Германии. Гости не скрывают, что приехали к нам поучиться и посоревноваться на хорошем уровне.

В разные годы в соревнованиях принимали участие юные гимнасты Франции, Болгарии, Китая, Сирии, Северной Ирландии, Монголии, Казахстана, Туркменистана и Австралии.

Турнир продлятся еще два дня. Состязания пройдут в многоборье и в отдельных видах программы.