По итогам финала чемпионата России по мини-футболу кемеровская команда завоевала серебряные медали

Финальная битва проходила при родных, переполненных трибунах. Те, кто не попал в спорткомплекс, могли наблюдать за ходом матча на большом экране линейного парка бульвара Строителей. В завершении сезона получился большой, красивый праздник мини-футбола со своей интригой.

Игра шла, как на качелях — забивали хозяева, гости отыгрывались и уходили вперед. За несколько минут до финального свистка кемеровчане смогли сравнять счёт. Бились за победу, но не хватило везения и опыта.

Встреча так и завершилась равным счётом. Но по дополнительным показателям, большему количеству мячей, забитых на площадке соперника, главный приз получили гости из Мирного. Однако, серебро дебютантов Высшей лиги — сенсация сезона в мини-футболе. И сотворили её наши парни.