Безграничный мир. В областной столице прошёл традиционный фестиваль «Надежда»

Самые талантливые воспитанники кемеровских детских домов и школ-интернатов на большой сцене представили лучшие хореографические, вокальные, театральные номера.

Большая сцена. В зале — аншлаг. Артистов и зрителей объединяет «надежда». Фестиваль «Надежда», который в 26 раз проходит в областной столице. Его главные звезды — воспитанники детских домов и школ-интернатов, порой ограниченные в физических возможностях, но не в творчестве.

Каждый 2-ой ребенок участвовал в отборочном туре. Каждый седьмой стал участником гала-концерта. Кроме хореографических, театральных, вокальных номеров, 2 просторных этажа филармонии заняла выставка декоративно-прикладного искусства. А холл на время превратился в подиум для модного показа изысканных костюмов.

Мелкая моторика при создании подделок помогает корректировать речевое и умственное развитие ребят. А их нестандартный взгляд на, казалось бы, привычные вещи может даже пуговицы, болты и пробки превратить в дерево жизни.

Фестиваль «Надежда» для многих становится жизненным ориентиром. Заканчивая творческие ВУЗы, воспитанники возвращаются в свои учебные учреждения, чтобы открыть таким же ребятам, как они, двери в безграничный мир.